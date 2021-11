Malato di cancro, è morto nella sua abitazione a Città del Capo

E’ morto a 85 anni l’ex presidente sudafricano Frederik de Klerk, premio Nobel per la pace con Nelson Mandela nel 1993. Leader del National Party, espressione della minoranza bianca nel Paese, fu presidente tra 1989 e 1994, ultimo presidente nel regime di apartheid che ha supervisionato la fine del governo della minoranza bianca.

Malato di cancro, è morto nella sua abitazione a Città del Capo, ha confermato un portavoce della Fondazione F.W. de Klerk. Fu de Klerk che, in un discorso al Parlamento sudafricano il 2 febbraio 1990, annunciò che Mandela sarebbe stato scarcerato dopo 27 anni. Il Paese per decenni fu sotto i riflettori internazionali per il suo brutale sistema di discriminazione razziale, l’apartheid.

