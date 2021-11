L'uomo è rimasto bloccato per circa sei ore dopo che la sua auto è stata travolta nel fiume Todd a Alice Springs

(LaPresse) Un uomo è stato salvato dopo essere rimasto bloccato aggrappato a un albero in un fiume in piena nell’Australia centrale. L’uomo è rimasto bloccato per circa sei ore dopo che la sua auto è stata travolta nel fiume Todd a Alice Springs. È stato salvato dal personale dei servizi di emergenza ed era in buone condizioni. Nel frattempo, forti piogge sono cadute su gran parte dell’Australia orientale, con l’Australian Bureau of Meteorology che ha avvertito di possibili inondazioni nei prossimi giorni. La meteorologa Jane Golding ha affermato che lo stato del New South Wales ha subito forti piogge negli ultimi tre giorni. “Molte località supereranno quello che normalmente vedrebbero a novembre, quindi un mese intero di pioggia e altro ancora in pochi giorni”, ha detto. I servizi di emergenza dello Stato del New South Wales hanno avvertito i residenti di essere “consapevoli e preparati”.

