Le immagini dell'uomo nella capitale norvegese

(LaPresse) – Un uomo armato di coltello ha attaccato alcuni passanti per le strade della capitale norvegese Oslo, prima di essere ucciso dalla polizia. Alcune immagini, condivise sui social, mostrano l’uomo per le strade della città, nudo dalla vita in su prima di essere neutralizzato dalle forze dell’ordine.

