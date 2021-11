Foto di archivio

L'uomo era a petto nudo e aveva in mano una lama

Un uomo armato di coltello ha attaccato alcuni passanti per le strade della capitale norvegese, Oslo, prima di essere ucciso dalla polizia. I media norvegesi hanno pubblicato filmati del presunto aggressore, nudo dalla vita in su e con in mano un coltello. La polizia ha detto solo che c’era “più di una” vittima ma non ha fornito informazioni sulle condizioni. In tarda mattinata è stata convocata una conferenza stampa. La polizia ha riferito che un’auto di pattuglia nel quartiere di Bislett, a nord di Oslo, è entrata in un edificio per fermare l’aggressore. “Diversi colpi” sono stati sparati contro l’uomo, ha aggiunto il portavoce della polizia Torgeir Brenden, spiegando che l’autore dell’attacco è stato portato d’urgenza in un vicino ospedale dove è morto. Il mese scorso un uomo armato di arco, frecce e coltello ha ucciso cinque persone in una piccola cittadina a sud-ovest di Oslo.

Nessuno dei passanti vittime dell’aggressione è rimasto ferito. Solo uno degli agenti di polizia intervenuti ha riportato ferite. “Finora non abbiamo informazioni che questo atto sia legato al terrorismo”, ha detto il capo della polizia Egil Joergen Brekke in una conferenza stampa. “Sembra essere un atto isolato, quindi non c’è motivo di temere per la sicurezza della città”, ha spiegato, aggiungendo che l’aggressore era noto alla polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata