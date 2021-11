Le temperature nella zona sono molto basse

(LaPresse) La situazione dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia è sempre più grave. Circa duemila persone sono accampate in un campo di fortuna, mentre la polizia polacca in assetto antisommossa è schierata per impedire loro di entrare nell’Unione Europea. Secondo la televisione russa, la maggior parte dei migranti presenti al confine è di origine curda e arriva dall’Iraq. Le temperature nella zona sono molto basse e le persone sono allo stremo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata