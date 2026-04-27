Pacifico, nuovo attacco Usa contro sospetta nave accusata di trasportare droga

(LaPresse) – Un attacco aereo condotto dalle forze armate statunitensi contro una imbarcazione accusata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale ha causato la morte di tre persone, come riportato dallo United States Southern Command. La campagna, iniziata a settembre sotto l’amministrazione di Donald Trump, ha visto la distruzione di numerosi presunti vascelli dei trafficanti, ma senza che siano stati forniti prove dirette sul trasporto di stupefacenti. In un video diffuso sui social, si mostra l’esplosione di un’imbarcazione.