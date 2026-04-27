Mafia, sequestro di beni immobili e imprese per oltre 1 milione di euro a Caltanissetta

(LaPresse) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta hanno eseguito il sequestro di 3 imprese, 59 terreni, 13 veicoli, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro, legati al clan mafioso della “Stidda Mazzarinese”. L’operazione, avviata dalla Procura di Caltanissetta, è stata condotta a seguito delle indagini dell’operazione “Chimera”, che hanno rivelato il coinvolgimento di due cittadini di Mazzara del Vallo, condannati per reati mafiosi. I beni sono stati ritenuti frutto di attività illecite, evidenziando una sproporzione tra le ricchezze accumulate e le fonti di reddito lecite.