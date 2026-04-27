Pisa, sequestrato un allevamento illegale di barboncini

(LaPresse) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, su delega della Procura della Repubblica, hanno sequestrato un allevamento di barboncini nel comune di Castelfranco di Sotto, gestito da una imprenditrice con precedenti penali. Circa 100 cani sono stati salvati da condizioni di detenzione inadeguate, con strutture pericolose e sovraffollamento. Le indagini, supportate dai Carabinieri Forestali e dal servizio veterinario, hanno rivelato gravi violazioni delle normative regionali sul benessere animale e abuso edilizio. Gli animali sono stati trasferiti in rifugi per il recupero e l’assistenza.