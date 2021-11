La vicepresidente Usa incontrerà Macron all'Eliseo

(LaPresse) – La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris è arrivata a Parigi dove rimarrà in visita per quattro giorni. Tra le tematiche che dovrà affrontare anche la cosiddetta crisi dei sottomarini: le relazioni tra Usa e Francia hanno infatti toccato un minimo storico dopo che un accordo tra Stati Uniti e Regno Unito con l’Australia ha fatto naufragare un precedente accordo di Parigi con Canberra. Mercoledì Harris sarà all’Eliseo da Macron: l’incontro con il presidente verterà anche sui modi in cui le due nazioni possono coordinare meglio gli sforzi nell’Indo-Pacifico. L’incontro arriva meno di due settimane dopo che il presidente Joe Biden ha incontrato Macron a margine del vertice del G 20 a Roma e ha riconosciuto che la sua amministrazione aveva gestito l’accordo sui sottomarini in modo “goffo”.

