Vestiti e medicine dalla Germania per le persone bloccate alla frontiera

(LaPresse) – In Europa c’è una nuova emergenza immigrazione al confine tra Bielorussia e Polonia, con le forze di sicurezza di Varsavia che hanno bloccato alla frontiera centinaia di persone che tentavano di entrare illegalmente nel paese dalla frontiera di Kuznica Bialostocka. “Siamo pronti a difendere la frontiera”, ha affermato il ministro della difesa polacco Mariausz Blaszczak mentre Bruxelles accusa Minsk: “Questa è la prosecuzione del tentativo disperato del regime di Lukashenko di sfruttare le persone per destabilizzare la Ue”, ha dichiarato un portavoce della Commissione. In Germania due organizzazioni umanitarie, SeaBridge Germany e LeaveNoOneBehind, hanno messo in piedi una raccolta di aiuti, come vestiti e medicine, da inviare con dei pullmann partiti da Berlino al confine polacco per essere distribuite ai migranti.

