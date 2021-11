Fino a 100mila persone sono attese per il Global Day for Climate Justice nelle strade della città scozzese

(LaPresse) Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Glasgow, dove sta per chiudersi la prima settimana della Cop26, chiedendo ai leader mondiali e ai negoziatori della COP26 di agire rapidamente per frenare il cambiamento climatico. Diverse manifestazioni e cortei si stanno svolgendo in tutto il mondo tra cui Filippine, Francia, Corea del Sud, Belgio, Indonesia, Olanda, altre città del Regno Unito. Fino a 100mila persone sono attese per il Global Day for Climate Justice nelle strade della città scozzese, sorvolata sin dal mattino dagli elicotteri della polizia.

