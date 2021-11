Il Ministero della Salute annuncia restrizioni per i non vaccinati

Centinaia di operatori sanitari hanno inscenato una protesta ad Atene contro l’obbligo di vaccinarsi deciso dal governo greco. I lavoratori che non si sono sottoposti al vaccino sono stati sospesi. I sindacati di categoria spiegano di non essere contro il vaccino ma contro l’obbligatorietà per chi lavora in ospedali e residenze per anziani. Martedì si sono registrati 6.700 nuovi casi di Covid e 59 morti in Grecia. Il ministro della Salute Minister Thanos Plevris ha annunciato l’arrivo di restrizioni per chi non è vaccinato.

