Dopo lo stop a causa della pandemia

(LaPresse) – I messicani sono tornati a celebrare pubblicamente il Giorno dei Morti dopo che la pandemia ha costretto la chiusura della maggior parte dei cimiteri l’anno scorso. Molto sentite le celebrazioni per il Dia de los Muertos in alcuni villaggi intorno al lago Patzcuaro nello stato di Michoacán, dove i residenti cercano di preservare le loro rinomate e autentiche tradizioni tramandate per centinaia di anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata