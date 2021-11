Il videomessaggio della monarca ai leader riuniti a Glasgow

(LaPresse) La regina Elisabetta in un videomessaggio ha esortato i leader del vertice sul clima Cop26 a Glasgow a “lavorare insieme per creare un “futuro più stabile” per il pianeta, augurandosi che i leader “rispondano alla chiamata delle generazioni future” per affrontare l’impatto del cambiamento climatico. “Il tempo delle parole è ora passato al tempo delle azioni”, ha detto la regina. La monarca di 95 anni avrebbe dovuto partecipare alla conferenza, ma i suoi medici le hanno consigliato di riposare.

