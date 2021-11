Il presidente Usa ha chiuso gli occhi per qualche minuto durante i discorsi dei leader

(LaPresse) Breve ‘pisolino’ per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante gli interventi dei leader del mondo a Glasgow in occasione della Cop26. Durante i discorsi di apertura, Biden, seduto nell’auditorium con davanti una tazza di caffè è stato ripreso mentre ha chiuso per qualche minuto gli occhi. Poco dopo, il presidente Usa è poi salito sul palco per il suo speech.

