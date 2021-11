Durante la visita alla Middle High di Napoli, Jill ha visitato le aule e ha parlato con insegnanti e studenti

(LaPresse) La First Lady degli Stati Uniti Jill Biden ha visitato una scuola del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti a Napoli, in Italia, lunedì, prima del suo ritorno a Washington. Durante la visita alla Middle High di Napoli, Jill ha visitato le aule e ha parlato con insegnanti e studenti delle scuole superiori e ha affermato di sostenere le famiglie e le scuole militari nelle basi statunitensi in tutto il mondo.

