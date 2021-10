Alla Nuvola all'Eur è cominciato il summit. La prima giornata dedicata a pandemia ed economia globale

Il premier Mario Draghi ha accolto i partecipanti al G20 di Roma dopo aver incontrato faccia a faccia il primo ministro britannico Boris Johnson. Oltre ai capi di stato e di governo il presidente del Consiglio ha dato il benvenuto alle altre personalità di organismo internazionali come la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel (Unione europea), il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ed il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Poi il presidente del Consiglio ha aperto i lavori con il suo discorso introduttivo. “E’ un piacere darvi il benvenuto a Roma dopo anni difficili per la comunità globale”, ha esordito Draghi rivolgendosi ai leader, toccando i temi della prima giornata del summit, pandemia ed economia globale. “Con i vaccini guardiamo al futuro con fiducia ma la pandemia non è finita”, ha affermato il capo del governo definendo moralmente inaccettabili le differenze nella distribuzione dei vaccini. “Stiamo costruendo un nuovo modello economico”, ha continuato Draghi, sottolineando come il “multilateralismo sia l’unica risposta ai problemi attuali”.

