L'erede al trono britannico è intervenuto al summit di Roma

“La salute di oggi del pianeta detterà la salute, la felicità e la prosperità economica delle generazioni a venire. Da qui la nostra schiacciante responsabilità verso le generazioni che non sono ancora nate”. Così il principe Carlo intervenuto al G20 di Roma. “Dopo il recente incontro sulla biodiversità COP15 in Cina e con la conferenza sui cambiamenti climatici COP26 di questa settimana nel Regno Unito – ha continuato l’erede al trono – è fin troppo chiaro che avremo bisogno di trilioni di dollari di investimenti ogni anno per creare le nuove infrastrutture necessarie e soddisfare il vitale obiettivo sul clima degli 1,5 gradi che salverà le nostre foreste e fattorie, i nostri oceani e la nostra fauna selvatico”.

