Maria Serenella Cappello ha accompagnato le mogli dei potenti in una visita guidata all'Anfiteatro Flavio

Maria Serenella Cappello, moglie del premier italiano Mario Draghi, ha accompagnato in un tour del Colosseo alcune delle first lady arrivate a Roma per il G20 che vede impegnati i leader mondiali. Gill Biden, Brigitte Macron, Carrie Symonds, oltre alle mogli dei premier di Spagna, Turchia, Congo e Corea, al marito della cancelliera tedesca Angela Merkel, Joachim Sauer, e quello della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Heiko von der Leyen.

