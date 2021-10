I partecipanti sono però meno dei 10mila attesi. Cobas: "I leader mondiali investano in ambiente, sanità e scuole"

(LaPresse) Sono circa tremila le persone arrivate in piazzale Ostiense a Roma per il corteo di protesta contro il G20 in corso al centro congressi della Nuvola di Fuksas all’Eur. I manifestanti, decisamente meno dei diecimila attesi, sono partiti da Piramide in direzione della Bocca della Verità. Il corteo è stato organizzato da Cobas, centri sociali, lavoratori Alitalia e Whirlpool, Fridays for future. Imponenti le misure di sicurezza. “Un’alleanza sociale trasversale, il messaggio che mandiamo è chiaro: i capi del G20 devono investire massicciamente in scuole, sanità e ambiente”, dichiara il portavoce nazionale dei Cobas, Piero Bernocchi.

