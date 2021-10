Due gli scatti di famiglia al summit di Roma

(LaPresse) Due ‘Foto di famiglia’ per i leader mondiali presenti al G20 di Roma. Una, come da tradizione, tra i grandi del mondo, per inaugurare il summit. In una seconda foto i capi di Stato e di Governo sono stati affiancati da una delegazione di personale sanitario in lotta contro il COVID-19. Mario Draghi, presidente di turno, si √® posizionato al centro dello schieramento dei grandi del mondo.

