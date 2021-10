Incontro tra il presidente Usa e il Capo dello Stato

(LaPresse) – Nella giornata romana di Joe Biden, nella capitale per il G20, c’è stato l’incontro con il Capo dello Stato Mattarella che ha accolto il presidente degli Stati Uniti al Quirinale. Biden ha fatto presente come l’America “sia tornata” e che accanto alla alleanza atlantica – perno fondamentale della politica Usa- ci siano i rapporti con l’Ue”. L’inquilino del Colle ha ringraziato l’omologo americano per la sua particolare sensibilità in merito ai rapporti con Ue

