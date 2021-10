Le forti raffiche di vento hanno abbattuto anche alberi e pali della luce

(LaPresse) Tempesta e maltempo a Melbourne, in Australia, durante la notte le forti raffiche di vento hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi e lasciato più di 450.000 case senza elettricità. Le autorità hanno ricevuto più di 2.500 richieste di aiuto. Una delle zone più colpite è stata Red Hill, una località turistica a sud della città. Anche la linea internet è andata in tilt per circa 125.000 famiglie. Sospesi i servizi ferroviari.

