Diversi anche i dispersi e migliaia le famiglie sfollate

(LaPresse) Allagamenti, inondazioni e frane dopo giorni di pioggia incessante in India e Nepal: in una settimana nei due paesi sono morte quasi 200 persone, travolte dalle acque. Diversi anche i dispersi e migliaia le famiglie sfollate. In India le zone più colpite sono l’ Uttarakahand e il Kerala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata