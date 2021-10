Gli animali sono rimasti isolati in un'area circondata dalle colate del vulcano Cumbre Vieja

(LaPresse) A La Palma i soccorritori si stanno preparando a utilizzare un drone per salvare quattro cani intrappolati da giorni in un’area dell’isola spagnola, isolata a causa delle colate laviche del vulcano Cumbre Vieja. Il piano è usare il cibo per attirare i cani in una rete attaccata a un drone e poi portarli salvo. Le autorità hanno soccorso animali da fattoria e animali domestici nella zona, ma è stato scoperto che i quattro cani sono stati lasciati in due piscine vuote utilizzate per l’irrigazione. I cani nel frattempo hanno ricevuto cibo e acqua dai droni di varie compagnie dell’isola.

