La vicepresidente del Parlamento Europeo Hautala sull'oppositore di Putin: "Ha lottato per restituire al popolo russo la libertà di scelta"

(LaPresse) Attraverso le parole del vicepresidente del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, la Conferenza dei presidenti Ue assegna il premio Sacharov ad Alexei Navalny. Il leader dell’opposizione russa anti-Putin viene definito “attivista contro la corruzione e per i diritti umani”, che per lunghi anni “ha lottato nel suo paese per restituire al popolo russo la libertà di scelta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata