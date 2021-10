Gli ex militari chiedono l'approvazione di una legge sui risarcimenti per chi ha prestato servizio nella guerra civile

(LaPresse) Un centinaio di militari in pensione è entrato martedì al Congresso del Guatemala, occupando il Parlamento e appiccando il fuoco. Gli ex militari erano in scesi in strada chiedendo l’approvazione di una legge per il risarcimento per aver prestato servizio durante la guerra civile dal 1960 al 1996. Dopo aver protestato per più di due ore davanti al Congresso, gli ex militari hanno sfondato le porte del parcheggio e sono entrati nell’edificio. Da più di una settimana i veterani in pensione stanno bloccando le principali autostrade del Paese. I dipendenti del Parlamento sono fuggiti dal palazzo attraverso il tetto per evitare di essere linciati dai manifestanti, mentre gli ex militari sono stati allontanati dai locali dalla polizia antisommossa.

