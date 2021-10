Scoperto da un sub durante un week end di immersioni

(LaPresse) Un sub israeliano ha scoperto una antica spada sui fondali al largo della costa, che secondo gli esperti risale al tempo delle Crociate. Secondo le autorità, l’uomo che ha fatto la scoperta era via per un weekend di immersione quando ha notato sul fondale di quella zona del Mediterraneo alcuni oggetti, tra i quali alcune ancore e una spada a circa cinque metri di profondità. In base a quanto riportano gli esperti nella zona ci sono reperti che risalgono anche a quattromila anni fa ma c’è un forte movimento di sabbia sui fondali, che spesso nasconde i tesori che si trovano sott’acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata