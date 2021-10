Irmgard Furchner è accusata di aver contribuito al massacro di 10mila persone

(LaPresse) Si è presentata in aula, nel tribunale provinciale Itzehoe nel nord della Germania, Irmgard Furchner, un’ex segretaria nazista 96enne finita a processo per aver contribuito al massacro di oltre 10mila persone tra il 1943 e il 1945 nel campo di concentramento di Stutthof. Il processo in realtà ha avuto inizio lo scorso 30 settembre ma la donna aveva tentato di scappare. Una fuga durata poco visto che è stata rintracciata dopo qualche ora. Arrestata era stata rilasciata dopo 5 giorni di detenzione e riportata nella casa di cura in cui risiede.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata