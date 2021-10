Non si arresta l'attività vulcanica sull'isola delle Canarie

Non si arresta l’attività vulcanica del Cumbre Vieja, che dal 19 settembre non dà tregua all’isola di La Palma, nell’arcipelago delle Canarie. I due terremoti che si sono sprigionati tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre hanno causato un’ulteriore fuoriuscita di lava. Gli scienziati hanno descritto il fiume di roccia fusa che sgorga dal vulcano in eruzione come “un vero tsunami di lava”. L’incessante attività del vulcano ha forzato l’evacuazione di altre 300 persone nella tarda serata di giovedì, portando il numero di abitanti costretti a lasciare le loro case a 1.200 in soli tre giorni. Finora circa 7.000 persone, in tutto, sono state costrette a fuggire dall’eruzione.

