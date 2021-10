La conferma dell'Fbi che non ha rivelato l'identità delle vittime

(LaPresse) Due dipendenti del servizio postale degli Usa sono stati uccisi martedì a Memphis e un terzo impiegato, identificato come l’assassino, è morto dopo essersi sparato. L’ispettore delle poste degli Stati Uniti Susan Link ha detto che i tre impiegati delle poste sono stati trovati morti dopo la sparatoria all’East Lamar Carrier Annex, in un importante quartiere di Memphis. La portavoce dell’Fbi Lisa-Anne Culp ha precisato che un impiegato delle poste ha sparato ai due colleghi e poi si è suicidato. Al momento non sono ancora note né l’identità dei morti né il movente alla base della sparatoria.

