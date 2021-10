Le ragazze della città afghana vanno regolarmente a scuola, nonostante il ritorno al potere dei talebani

(LaPresse) ll liceo femminile di Yulmarab, nella città di Mazar-i-Sharif, è rimasto aperto nonostante il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan ad agosto. Le lezioni proseguono senza problemi, fanno sapere gli insegnanti, mentre la maggior parte delle scuole femminili del Paese è stata chiusa. Questo liceo conta circa 2.800 studenti e 85 insegnanti donne. Mohammad Naim Balkhi, capo del dipartimento dell’istruzione di Mazar-i-Sharif, ha affermato che ragazzi e ragazze studiano in classi separate. I talebani, che non hanno permesso alla maggior parte delle studentesse di tornare al liceo, stanno lavorando per riaprire le strutture educative, ma questo richiederà tempo, ha affermato questa settimana il ministro degli esteri talebano Amir Khan Muttaqi.

