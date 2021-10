Molti feretri sono stati trasportati per chilometri dai forti venti

(LaPresse) – Case distrutte, alberi abbattuti, allagamenti. Come se non bastasse, anche bare trascinate via dai cimiteri. L’uragano Ida ha messo a soqquadro lo stato americano della Louisiana tra la fine di agosto e l’inizio di settembre di quest’anno. Tra le macerie trasportate dalla tempesta, ci sono anche i loculi contenenti le salme dei defunti. Molti feretri hanno viaggiato addirittura per chilometri per poi essere ritrovati in strade, cortili, argini dei fiumi. Ora, finalmente, una task force dedicata sta recuperando le salme: in base a quanto riferisce si tratta soltanto del primo passo per poi passare all’identificazione dei corpi e alla notifica alle famiglie dei defunti. Infine, il team di addetti ai lavori si occuperà di intermediare tra queste e l’Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze per permettere alle famiglie in difficoltà di accedere agli aiuti economici necessari a ripagare i costi di sepoltura.

