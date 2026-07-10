Salvini a Ostia per sgombero ex Colonia Vittorio Emanuele: "Ministro dell'Interno? No sono qui da leader Lega"

Il ministro dei Trasporti e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini si è recato questo pomeriggio a Ostia a sostegno di una raccolta firme promossa dalla Lega per lo sgombero della ex Colonia Vittorio Emanuele, oggi occupata da persone in difficoltà, di cui 17 famiglie già censite. Un intervento che a molti è sembrato sconfinare dalle competenze del suo ministero per invadere quelle del ministro dell’Interno. “No assolutamente, io sono qui da segretario della Lega – ha specificato – come partito abbiamo raccolto le firme e sono qui per ascoltare quello che dicono i cittadini. Certo poi come provveditorato ai Lavori Pubblici sono pieno di ruspe e non vedo l’ora di azzerare, resettare e restituire”. Al blitz del ministro a Ostia ha partecipato a sorpresa anche l’assessore alle Politiche abitative Tobia Zevi: “Sono qui – ha detto – per ringraziare il ministro di questa attenzione ma noi siamo perfettamente allineati come Comune affinché questo posto venga sgomberato, ma prima bisogna trovare delle soluzioni abitative per chi è dentro”.