La cancelliera tedesca: "Grande onore e gioia l'udienza privata col Pontefice"

(LaPresse) È durato circa 45 minuti l’incontro in Vaticano tra Papa Francesco e Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha donato al Pontefice un volume su Michelangelo, alcuni prodotti alimentari e tre volumi sui Commenti ai Vangeli della domenica. Il Papa ha ricambiato con una fusione in bronzo della “Porta Santa”, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno e il Documento sulla Fratellanza Umana. “È stato un grande onore e una gioia incontrare in udienza privata papa Francesco. Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell’Unione europea. Abbiamo discusso della Conferenza per il clima che avrà luogo a Glasgow. Nel colloquio è stato molto importante l’Accordo di Parigi”, ha dichiarato Merkel dopo l’udienza col Pontefice.

