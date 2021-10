L'ultima visita ufficiale da cancelliera

(LaPresse) La cancelliera tedesca Angela Merkel ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. Durante la sua visita a Roma, l’ultima ufficiale in carica come cancelliera, Merkel incontrerà anche il premier Mario Draghi e farà visita al Colosseo.

