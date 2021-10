Lo show nella città di Halle in occasione del 31esimo anniversario dello storico evento

(LaPresse) Il castello di Giebichenstein è stato teatro di un grande spettacolo multimediale, messo in scena domenica sera nella città di Halle per celebrare il 31esimo anniversario della riunificazione della Germania. Lo show ha visto l’impiego di 300 luci colorate e 200 droni che hanno proiettato immagini e giochi di luce sulle mura dell’edificio e in cielo, a ritmo di musica. L’evento è stato curato da Jens Hillenkoetter, che ha progettato spettacoli in tutto il mondo per artisti del calibro di Jennifer Lopez e Coldplay, oltre che cerimonie olimpiche in Cina e Russia. La Germania è stata riunita il 3 ottobre 1990, dopo più di quattro decenni di divisione durante la Guerra Fredda.

