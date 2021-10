Commemorazione "green" per i 70 anni di regno

(LaPresse) La regina Elisabetta II e il principe Carlo piantano un albero nella loro tenuta nell’Aberdeenshire, nella tenuta di Balmoral, per inaugurare la stagione della semina. Per l’occasione, la famiglia reale ha invitato i cittadini a “piantare un albero per il giubileo“, come commemorazione del 70esimo anniversario di regno della monarca, atteso nel 2022. La regnante e il suo erede hanno piantato un piccolo faggio di rame: “Speriamo sopravviva”, ha scherzato il principe Carlo.

