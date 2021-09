Principe Carlo

Lo scrittore ed esperto della Royal Family, Nick Bullen, ha dichiarato che il Principe del Galles è incredibilmente triste

“Il principe di Galles vuole riunire la famiglia”. È questa la convinzione dello scrittore Nick Bullen. L’insider reale ha rilasciato un’intervista a “Us Weekly” in cui sostiene che il principe Carlo vuole porgere ai Duchi di Sussex un ramoscello d’ulivo: “Credo che Carlo sia incredibilmente triste per quello che è successo e vuole davvero riunire la famiglia e incontrare la sua ultima nipote Lilibet. L’opportunità perfetta per una riconciliazione potrebbe essere il Giubileo di Platino della Regina, che si celebrerà il prossimo anno”.

Poi ha sottolineato: “Se Harry e Meghan torneranno in Gran Bretagna dovranno mostrare il loro sostegno a Elisabetta II. È un grande occasione per stare di nuovo tutti insieme. E tutti dovranno comportarsi bene, perché quello sarà il momento della Regina”.

Tra il 2 e il 5 giugno 2022, infatti, The Queen celebrerà i 70 anni da quando è salita sul trono: Harry e Meghan sono stati invitati ufficialmente ma non hanno ancora confermato la loro presenza. Sulla pace, infatti, incombe come una spada di Damocle la biografia scritta dal secondogenito di Carlo e Lady Diana (insieme al ghostwriter J. R. Moehringer) sulla vita a Corte, sui rapporti con il padre, il principe Carlo e Camilla Parker-Bowles e sui fatti che hanno preceduto e seguito la morte improvvisa della madre in un incidente d’auto. Il libro uscirà nello stesso periodo dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino.

Il Principe Carlo vuole conoscere Lilibet Diana

Forse, proprio per disattivare un’altra bomba mediatica ed evitare un nuovo scandalo, il Duca di Cornovaglia è pronto a fare un passo in avanti per riabbracciare Harry e Meghan, conoscere la quinta nipote, Lilibet Diana (nata il 4 giugno scorso) e rivedere Archie che lasciò Londra quando aveva solo sei mesi.

Fonti di Buckingham Palace sostengono che da tempo Carlo stia cercando di avere un faccia a faccia distensivo con il figlio ribelle dopo l’intervista a Oprah Winfrey in cui accusò la Royal Family di razzismo e indifferenza davanti alle richieste di aiuto di Meghan Markle in preda a pensieri suicidi quando era incinta di Archie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata