Un edificio militare abbandonato è diventato il rifugio di chi cerca di varcare la frontiera

Sono centinaia i migranti accampati al confine tra Grecia e Albania, considerata da molti una rotta nascosta per entrare nel cuore dell’Europa. Vistando l’area nei pressi del villaggio greco di Ieropigi, che si trova a 220 chilometri a ovest da Salonicco, si vedono le indicazioni dipinte con lo spray sul muro posteriore di una piccola chiesa che puntano proprio verso l’Albania. Un graffito che indica la via per un passaggio poco utilizzato da migranti e rifugiati che tentano la fortuna uscendo dalla Grecia. Nelle immagini si vedono alcune persone accampate nei pressi di un edificio militare abbandonato nei boschi circostanti, poche centinaia di metri dal confine, a circa mezz’ora di cammino dal più vicino.

