E' la più grande esposizione dell'aeronautica di Pechino

Il più grande airshow della Cina ha aperto i battenti nella città meridionale di Zhuhai con esibizioni di aerei da combattimento e manovre aeree di squadre acrobatiche. L’evento, che durerà sei giorni e si chiuderà domenica, mette in mostra le tecnologie aeronautiche e spaziali cinesi. In origine era programmato per novembre 2020 ma è stato rinviato a oggi causa Covid.

