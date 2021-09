Non si placa la tensione dopo il blocco kosovaro delle auto con targa serba

(LaPresse) – Si accende la “guerra delle targhe” tra Serbia e Kosovo. Dopo il divieto di circolazione delle auto con targa serba da parte del Kosovo, che ha causato non pochi disagi ai serbi che vivono al nord del Paese, la Serbia ha spostato le truppe al confine. In tutta risposta il Kosovo ha schierato le forze speciali per proteggere la polizia di frontiera. Lunedì scorso i serbi di etnia kosovara hanno bloccato il confine con camion in segno di protesta.

