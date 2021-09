L'Spd conquista il 25,/%, mentre il CdU il 24,1%

(LaPresse) Le prime pagine dei quotidiani tedeschi all’alba delle elezioni in Germania in cui i socialdemocratici hanno battuto il blocco di centro-destra, secondo i primi dati, che non consegnano però al Paese una maggioranza chiara. Il più importante tabloid tedesco, Bild, titola “Chancellor thriller”, mentre altri hanno celebrato la vittoria dell’Spd “Scholz: questo è un grande successo” o ancora “Scholz e Laschet rivendicano l’ufficio del cancelliere”. Uno dei quotidiani tedeschi infine, ha sottolineato il “caos elettorale” a Berlino poiché diversi seggi avevano esaurito le schede elettorali.

