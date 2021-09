Così Armin Laschet, candidato conservatore alla cancelleria dopo la diffusione dei primi risultati

(LaPresse) “Faremo tutto il possibile perché si possa creare un governo sotto la guida dell’Unione”, cioè del blocco conservatore Cdu-Csu. Così Armin Laschet, candidato conservatore alla cancelleria in Germania, dopo la diffusione dei primi risultati a seguito della chiusura delle urne. “La Germania ha ora bisogno di una coalizione per il futuro che possa modernizzare il Paese, una coalizione per maggiore resilienza”, ha aggiunto Laschet. “Non possiamo essere soddisfatti del risultato” dei conservatori, ma “il risultato finale non è certo”, ha aggiunto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata