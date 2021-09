Il presidente russo accompagnato dal ministro della difesa Sergei Shoigu

Weekend di relax per il presidente russo, Vladimir Putin, che ha trascorso un fine settimana nella foresta della Taiga siberiana, insieme al ministro della Difesa Sergei Shoigu tra pesca, arrampicate, giri in barc e in fuoristrada. Nelle riprese, trasmesse dai media statali ma riferite a un fine settimana di inizio settembre, si vedono i due politici alle prese con la vita wild della Siberia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata