(LaPresse) – Abbracci, applausi, inneggiamenti. Alghero ha salutato con un bagno di folla Carles Puigdemont, un’accoglienza calorosa all’indomani della liberazione decisa dai giudici della corte d’appello di Sassari che si sono riservati di decidere sull’estradizione nell’udienza fissata per il prossimo 4 ottobre. Alghero ospita da oggi migliaia di turisti catalani in occasione del festival del folklore organizzato da Adifolk. L’europarlamentare, ex presidente della Generalitat catalana, ha fatto dunque la sua prima apparizione pubblica nella piazza di Porta Terra, davanti alla sede del comune di Alghero. Subito dopo il leader catalano ha raggiunto a piedi il porto, dove è stata organizzata la sfilata in costumi tipici delle città della Catalogna e qualcuno ha intonato l’inno catalano.

