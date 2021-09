Centinaia di persone davanti al consolato italiano chiedono la liberazione del leader indipendentista catalano

(LaPresse) Manifestanti indipendentisti in protesta davanti al consolato italiano a Barcellona dopo l’arresto dell’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont giovedì sera in Sardegna. Elisenda Paluzie, presidente del gruppo indipendentista catalano dell’Assemblea nazionale catalana, lo ha definito “un altro episodio di persecuzione politica del movimento indipendentista” locale. Secondo l’avvocato spagnolo di Puigdemont, Gonzalo Boye, il suo cliente è stato fermato in base a un mandato di arresto europeo del 2019 che è stato sospeso.

