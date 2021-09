Si tratta del terremoto più forte dal 2019. Non si registrano feriti

(LaPresse) Un terremoto di magnitudo 5.9 ha causato alcuni danni nella periferia di Melbourne, in Australia. Si tratta di un terremoto insolitamente potente per il Paese, che ha colpito circa 130 chilometri (80 miglia) a nord-est della seconda città più popolosa dell’Australia vicino a Mansfield a una profondità di 10 chilometri (6 miglia), ha detto Geoscience Australia. Il vicepremier dello stato di Victoria, James Merlino, ha citato alcune segnalazioni di danni, tra cui un ospedale che ha subito un blackout. Non sono registrati feriti. Il terremoto è stato il maggiore registrato in Australia da quando un sisma di magnitudo 6,6 ha colpito 210 chilometri (130 miglia) al largo della città costiera nord-occidentale di Broome nel 2019.

