Continua la lotta contro gli incendi a ridosso della 'Giant Forest'

(LaPresse) – Ormai è un vero e proprio braccio di ferro. Da una parte i vigili del fuoco californiani, dall’altra c’è il cosiddetto ‘KNP complex’, che sarebbe un vasto incendio risultante di due fuochi riuniti insieme, entrambi generati da fulmini caduti in prossimità degli alberi della ‘Giant Forest’, nel cuore del Parco Nazionale di Sequoia. Qui, il KNP complex ha già arso un’area di 96 chilometri quadrati. L’incendio ha messo seriamente a rischio la sopravvivenza dei ‘Four Guardsmen’, un noto gruppo di sequoie giganti che forma una sorta di ingresso naturale della foresta. I pompieri della California sono riusciti per il momento a proteggere il gruppo di alberi rimuovendo le piante intorno e avvolgendo radici e fusto con materiale ignifugo. Oltre al KNP Complex, c’è un’altra minaccia chiamata ‘Windy Fire’: si tratta di fiamme senza controllo, alimentate dal vento, che hanno bruciato i boschi di Peyrone e Red Hill e una parte del bosco di Long Meadow lungo il ‘Sentiero dei 100 Giganti’, compresa una porzione di sequoia. Il ‘Windy Fire’ ha ridotto in cenere oltre 100 chilometri quadrati di terreno.

