Seggi aperti fino alle 20 ora italiana

(LaPresse) – Ultima giornata di voto in Russia per le elezioni parlamentari. Seggi aperti fino alle 20 ora italiana Nella città di Nizhny Novgorod gli operatori sanitari di un ospedale hanno potuto votare sul posto di lavoro, mentre in un seggio elettorale a Ekaterinburg gli elettori sono stati anche in grado di farsi vaccinare contro il COVID-19. Il capo della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, ha dichiarato fino alle 10 di domenica circa il 36% dell’elettorato ha votato.

